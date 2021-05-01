В КБР стартовала акция «Вакцинируйся! Защищая себя — защищаешь всех!»





«Вакцинируйся! Защищая себя — защищаешь всех!» Профилактическая акция под таким названием стартовала в Кабардино-Балкарии накануне.

Как делается процедура? Как долго держится иммунитет? Какие есть противопоказания? На эти и другие вопросы жителей и гостей республики отвечают волонтеры-медики. В акции задействованы больше сотни человек. Добровольцы раздают прохожим памятки с информацией про коронавирус. На месте и разъяснительная беседа.