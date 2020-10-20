В КБР стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»





Кабардино-Балкария присоединилась ко второму этапу общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее основная цель – привлечь общественность в борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также консультирование и оказание помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

По телефонам доверия можно сообщать о местах содержания наркопритонов, изготовлении, употреблении и сбыте зелья. Все звонки будут фиксироваться и отрабатываться. Если они не анонимные, гражданам будет дан письменный ответ о результатах проведённых мероприятий. В прошлом году при проведении такой акции в правоохранительные органы поступило 270 сообщений от жителей республики. В результате за незаконный оборот наркотиков возбуждено 91 уголовное дело, составлено 69 протоколов, изъято в общей сложности около 2 кг запрещенных средств. Организаторы надеются на активную социальную позицию граждан и акцентируют внимание на том, что важен каждый звонок и любое сообщение.