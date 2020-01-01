В КБР стартовал «Земский учитель -2021»





Сегодня в Кабардино-Балкарии начали принимать заявки для участия в программе «Земский учитель». Победители профессионального конкурса соглашаются пять лет работать в селах и малых городах, а за это получают по одному миллиону рублей.

В проекте могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно. Обязательно среднее профессиональное или высшее образование. Нужно также соответствовать квалификационным требованиям. Принимать заявления от претендентов станут до середины апреля. Затем в течение двух недель организаторы проанализируют документы и составят рейтинг участников. Победителей назовут в первой половине мая. Следом лидеры отправятся в свои новые школы. Педагоги должны будут подписать согласие о работе и заключить трудовой договор. В прошлом году по программе «Земский учитель» в села Кабардино-Балкарии поехали 8 преподавателей математики, русского и английского языков.