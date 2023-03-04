В КБР стартовал Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок

Посвятили его 100-летию общества «Динамо». В нем принимают участие около 200 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования являются отборочным этапом на первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет. Турнир пройдет в г. Екатеринбурге с 15 по 20 марта. На торжественной церемонии открытия турнира участников приветствовал министр внутренних дел по КБР Василий Павлов. К собравшимся обратились также заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев и бронзовый призер Олимпийских Игр Анатолий Ларюков.