В КБР стартовал региональный этап проекта “Золотые имена России”

“Золотые имена народов России”… В Кабардино-Балкарии начался региональный этап федерального проекта под таким названием. Это конкурс, который направлен на поддержку россиян разных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в профессии.
Участвовать могут представители разных этнических групп, которые хранят традиции своих народов и участвуют в развитии регионов и страны в целом. Проводят конкурс Ассамблея народов России и правительство Ханты-Мансийского автономного округа.
Региональный этап конкурса “Золотые имена народов России” продлится до начала августа. Все подробности можно найти на сайте министерства по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии.
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