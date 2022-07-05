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В КБР стартовал региональный этап проекта “Золотые имена России”

В КБР стартовал региональный этап проекта “Золотые имена России”

05.07.2022 | 15:29
“Золотые имена народов России”… В Кабардино-Балкарии начался региональный этап федерального проекта под таким названием. Это конкурс, который направлен на поддержку россиян разных национальностей, наиболее ярко проявивших себя в профессии. Участвовать могут представители разных этнических групп, которые хранят традиции своих народов и участвуют в развитии регионов и страны в целом. Проводят конкурс Ассамблея народов России и правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Региональный этап конкурса “Золотые имена народов России” продлится до начала августа. Все подробности можно найти на сайте министерства по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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