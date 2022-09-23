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В КБР стартовал референдум о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В КБР стартовал референдум о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

23.09.2022 | 16:21
Сегодня историческая дата! Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей делают свой выбор – отвечают на вопрос жизненной важности, который определит их дальнейшую судьбу. Сегодня – первый день референдума о вхождении в состав России. Проголосовать могут и беженцы, которые сейчас находятся на территории нашей страны, в том числе в Кабардино-Балкарии. Для этого в республике созданы все условия. Здесь организованы четыре избирательных участка. Расположены они в Нальчике. И уже сегодня сотрудники участковых избиркомов начали работать в выездном формате, чтобы выразить свою позицию могли и те, кто находится в других городах и районах Кабардино-Балкарии и не могут самостоятельно приехать на участки. По вопросам участия в референдуме в Нальчике открыта “горячая линия” по номеру 8 (8662) 40-72-05. Работает и бесплатный многоканальный телефон по всей России 8-800-200-00-20. Избирательные участки технически оснастили. Их обеспечили стационарными и переносными ящиками для голосования, мобильными ширмами, сейф-пакетами для хранения документации. Это позволит обеспечить безопасность данных и исключить доступ третьих лиц к документам.   https://t.me/vestikbr
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