В КБР стартовал проект по защите редких птиц

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация проекта Всемирного фонда дикой природы «Сохраним лес – дом пернатых хищников». Региональным партнёром стал Институт экологии горных территорий. Учёные работают в Зольском, Лескенском и Нальчикском лесничествах. Орнитологи намерены обследовать также земли в Майском и Терском районах… В нашей республике обитают чёрный гриф, орлан-белохвост, беркут, черный аист. Исследователи ставят своей задачей сохранить участки, значимые для их выживания.

«Проект предусматривает следующие, скажем так, задачи: поиск гнезд редких видов птиц, занесенных в Красную книгу республики и РФ, определение их места нахождения на карте, и следующий этап – это определение территории в границах 500-метровой зоны вокруг этих зон, где рубки будут запрещены. И вот принятие такого решения о запрете рубок обеспечит сохранность этих гнезд, и соответственно сохранность этих видов»,- рассказывает старший координатор проектов представительства Всемирного фонда природы в экорегионе «Российский Кавказ» Роман Мнацеканов.

«Сохраним лес – дом пернатых хищников» – проект пилотный. Реализуют его пока только в Кабардино-Балкарии. Ученые рассчитывают распространить полученный опыт и на другие регионы Кавказа.