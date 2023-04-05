В КБР стартовал первый этап Кубка России по авиамодельному спорту (видео)

Когда спортсмен управляет авиамоделью, он полностью сконцентрирован на процессе: все его внимание – в небе.
В Кабардино-Балкарии проходит первый этап Кубка России по авиамодельному спорту, а также первенство страны среди юношей. Это поле вблизи села Кахун ежегодно становится взлетной площадкой. Сейчас здесь полторы сотни участников из всех уголков России. Леонид Яковенко приехал из Иркутска.
Хотя конкуренция и высокая, отношения между спортсменами дружеские. Некоторые собираются на кахунском поле на протяжении многих лет и с нетерпением ждут таких встреч. Николай Рехин из Ульяновска уже и не помнит, сколько раз участвовал в Кубке России и возвращался домой с победами. Теперь он приглашен в качестве судьи: внимательно следит за соревновательным процессом и траекториями моделей.
Ярослав Коротков представляет авиамодельный клуб «Нальчик». На первенстве он – вместе с соратниками. Каждый из ребят моделированием занимается с детства, а в первенстве члены клуба участвуют уже пятый год.
У каждого авиамодель поистине уникальная: свой размах крыльев, форма и, конечно, дизайн. Она может развивать скорость до 300 километров в час и подниматься до 10 километров ввысь… Всего участникам предстоит пройти семь туров. Набравшие максимальное количество очков попадут в финал. Здесь важна каждая секунда, отмечают судьи. Именно она порой решает исход соревнований.
Участников разделили на две категории: профессиональные спортсмены и юноши до 18 лет. Для них создали комфортные бытовые условия. Поблизости дежурят медики. Некоторые спортсмены поставили палатки, намереваясь провести на поле все дни соревнований, которые завершатся уже завтра.
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