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В КБР стартовал первый этап Кубка России по авиамодельному спорту (видео)

В КБР стартовал первый этап Кубка России по авиамодельному спорту (видео)

05.04.2023 | 16:19
Когда спортсмен управляет авиамоделью, он полностью сконцентрирован на процессе: все его внимание – в небе. В Кабардино-Балкарии проходит первый этап Кубка России по авиамодельному спорту, а также первенство страны среди юношей. Это поле вблизи села Кахун ежегодно становится взлетной площадкой. Сейчас здесь полторы сотни участников из всех уголков России. Леонид Яковенко приехал из Иркутска. Хотя конкуренция и высокая, отношения между спортсменами дружеские. Некоторые собираются на кахунском поле на протяжении многих лет и с нетерпением ждут таких встреч. Николай Рехин из Ульяновска уже и не помнит, сколько раз участвовал в Кубке России и возвращался домой с победами. Теперь он приглашен в качестве судьи: внимательно следит за соревновательным процессом и траекториями моделей. Ярослав Коротков представляет авиамодельный клуб «Нальчик». На первенстве он – вместе с соратниками. Каждый из ребят моделированием занимается с детства, а в первенстве члены клуба участвуют уже пятый год. У каждого авиамодель поистине уникальная: свой размах крыльев, форма и, конечно, дизайн. Она может развивать скорость до 300 километров в час и подниматься до 10 километров ввысь… Всего участникам предстоит пройти семь туров. Набравшие максимальное количество очков попадут в финал. Здесь важна каждая секунда, отмечают судьи. Именно она порой решает исход соревнований. Участников разделили на две категории: профессиональные спортсмены и юноши до 18 лет. Для них создали комфортные бытовые условия. Поблизости дежурят медики. Некоторые спортсмены поставили палатки, намереваясь провести на поле все дни соревнований, которые завершатся уже завтра.   https://t.me/vestikbr
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