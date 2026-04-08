В КБР стартовал конкурсный отбор на субсидии промышленным предприятиям

08.04.2026 | 14:30
В Кабардино-Балкарии стартовал конкурсный отбор на предоставление субсидий из региональной казны промышленным предприятиям. Проводит его профильное министерство республики. Средства направят на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового российского оборудования. Компенсации подлежат те статьи расходов, которые производственники направили на покупку спецтехники, начиная с 24-го года. При этом государство им может вернуть лишь половину средств без учета НДС. Максимальная сумма выплаты на одно предприятие – до 20 млн рублей. Участвовать в отборе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Заявки принимают до 4 мая. Цель конкурса – рост инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств, увеличение стоимости основных фондов за счет ввода новых объектов и объема отгруженных товаров собственного производства. Более подробная информация размещена на официальном сайте Минпромэнерготорга КБР.   https://t.me/vestikbr
