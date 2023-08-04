В КБР стартовал фестиваль трейла «Alpindustria Elbrus Race»

Он будет проходить до 6-го августа включительно. Трейлраннинг – дисциплина, которая подразумевает бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнований.
В этот раз заявки на фестиваль подали более двух тысяч человек со всего мира. Организаторы подготовили для них семь дистанций разных уровней сложности. Участники могут попробовать свои силы как на коротких маршрутах – на 10 или 25 км, так и пробежать кольцо вокруг Эльбруса – это уже 135 км.
Забеги пройдут по самым живописным местам западного и северного Приэльбрусья, через урочища и ледники… Для новичков есть любительский забег: от Поляны Азау до верхней станции курорта «Гарабаши». Дистанцию можно пройти и пешком с остановками на «Кругозоре» и «Мире».
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