В КБР стартовал этап соревнований за звание лучшей команды МЧС по спасению на дорогах

25.03.2026 | 09:40
В Кабардино-Балкарии стартовал первый этап соревнований за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». Сегодня – день второй. Участвуют 28 команд, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по КБР, команда спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, команды Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Значимость смотра обусловлена еще и тем, что изо дня в день на дорогах страны растет количество ДТП, подчеркнули представители регионального чрезвычайного главка. По сценарию, участники должны как можно быстрее деблокировать условно пострадавших из машины, потушить возгорание, оказать им первую помощь и эвакуировать в безопасное место. Победителей определят завтра – по итогам состязаний. Команда-лидер представит Кабардино-Балкарию на втором – окружном этапе, который пройдет в апреле в Ингушетии. Победители будут бороться за звание лучших на всероссийском уровне.   https://t.me/vestikbr
