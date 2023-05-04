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В КБР стартовал автопробег
В КБР стартовал автопробег
04.05.2023
|
16:02
«Подвига дедов и отцов достойны!»… Республиканский военно-патриотический автопробег, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, стартовал в Кабардино-Балкарии. За 4 дня автоколонна проедет по городам и сёлам республики.
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