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В КБР спасатели вертолетом эвакуировали альпиниста из Крыма с признаками горной болезни

В КБР спасатели вертолетом эвакуировали альпиниста из Крыма с признаками горной болезни

11.07.2022 | 13:21
Жизни и здоровью уже ничто не угрожает. В Безенгийском ущелье завершилась спасоперация. Помощи попросили альпинисты из Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Восходителей было трое. У одного из них началась горная болезнь. Группа находилась между перевалами “Дыхтау” и “Пушкина” на высоте около 5-ти тысяч метров. На помощь им выдвинулись 7 спасателей. Для эвакуации альпиниста привлекли коммерческий вертолёт. Пострадавшему оказали первичную медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.
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