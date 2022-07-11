В КБР спасатели вертолетом эвакуировали альпиниста из Крыма с признаками горной болезни

Жизни и здоровью уже ничто не угрожает. В Безенгийском ущелье завершилась спасоперация. Помощи попросили альпинисты из Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Восходителей было трое. У одного из них началась горная болезнь. Группа находилась между перевалами “Дыхтау” и “Пушкина” на высоте около 5-ти тысяч метров. На помощь им выдвинулись 7 спасателей. Для эвакуации альпиниста привлекли коммерческий вертолёт. Пострадавшему оказали первичную медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.