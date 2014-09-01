В КБР спасатели эвакуировали пострадавших от камнепада туристов





Спасатели Эльбрусского высокогорного отряда эвакуировали пострадавших от камнепада туристов. Сообщение о ЧП на пульт дежурного Эльбрусского спасотряда поступило накануне вечером. Группа туристов из Безенги переходила в Чегемский район. На леднике Шаурту, на высоте 3 тысячи 800 метров начался камнепад. Пострадали три человека. На помощь отправились 20 спасателей. «Утром в 6 часов утра прилетел вертолет, было совершенно порядка десяти попыток добраться до пострадавших, потому что по погодным условиям было затянуто и в очень сложном участке они находились. Ну операция закончилась успешно»,-рассказал Мухаммат Гулиев, начальник поисково-спасательного подразделения «Нальчик» Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавшие мужчина и две женщины. Сегодня в 11 дня их доставили в Республиканскую клиническую Больницу. До полного обследования точные диагнозы пострадавших врачи не называют.