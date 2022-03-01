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В КБР создан оперативный штаб по обеспечению проведения сельскохозяйственных работ

В КБР создан оперативный штаб по обеспечению проведения сельскохозяйственных работ

01.03.2022 | 18:43
Оперативный региональный штаб создан для координации и оперативного решения вопросов, связанных с сезонными сельскохозяйственными работами, сообщает пресс-служба Министерство сельского хозяйства республики. В состав штаба вошли руководители муниципальных органов управления АПК, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области АПК, научных учреждений, представители банковской системы и общественности Кабардино-Балкарии. Руководителем штаба является министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев. По его словам, уже сформирована предварительная структура посевных площадей: «В целом вся посевная площадь останется примерно на уровне прошлого года – 281,2 тыс.га. Если говорить в разрезе основных сельскохозяйственных культур, то ожидается незначительное увеличение площадей под техническими культурами и картофелем, площади под зерновыми и овощами прогнозируются на уровне прошлого года», - пояснил Х. Сижажев.
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