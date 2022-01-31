В КБР создан дополнительный резерв автотранспорта для нужд амбулаторного звена здравоохранения

От здания районной поликлиники и Станции скорой помощи с короткими промежутками времени отъезжают спецмашины. У майских медиков особых проблем с транспортом не было, но порой техника выходит из строя. А сейчас – в период активного распространения респираторных инфекций – особенна дорога каждая минута. Потому руководство Майской ЦРБ запросило в местной администрации несколько машин, и вскоре их предоставили. В отделении скорой помощи Центральной райбольницы круглосуточно трудятся фельдшерские и врачебные бригады. Есть необходимые лекарства, техника и медицинские изделия. Теперь и транспорта стало больше, радуются работники «неотложки». Власти Кабардино-Балкарии распорядились обеспечить в каждом муниципалитете дополнительно по 10 автомобилей, чтобы медики могли более оперативно справляться с распространением коронавируса. Первую партию транспорта направило в помощь врачам Управление делами Главы и правительства республики.