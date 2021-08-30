В КБР сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность школ перед учебным годом





В преддверии нового учебного года сотрудники МЧС проверяют образовательные учреждения. У сотрудников чрезвычайного ведомства к представителям дирекции самые разные: работает ли пожарная сигнализация? Свободны ли пути эвакуации? Сколько их? Справиться с небольшим возгоранием поможет огнетушитель. Он должен быть исправен: без внешних дефектов – они могут влиять на герметичность, а также со сроком годности, который не истёк. Особое внимание – «тревожным кнопкам». Они должны быть в рабочем состоянии и к тому же находиться в зоне досягаемости – на всех этажах и во всех частях здания, чтобы любой, кто заметит пожар, мог сразу вызвать оперативные службы. Профилактические проверки – обязательные, проводят их систематически, чтобы не допустить нештатных ситуаций. Только в Нальчике сотрудники МЧС в последние дни августа посещают приблизительно сто организаций, где будут заниматься дети. По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР Беслана Хахова, на территории городского округа Нальчик – 33 общеобразовательных школы, также дошкольных учреждений 71 – все они соответствуют предъявляемым требованиям. В ходе профилактических визитов – нарушений требований пожарной безопасности, влияющие на безопасность жизни и здоровья детей, выявлено не было. Недочеты, которые находят во время обследования, в образовательных учреждениях устраняют незамедлительно.