В КБР сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли туристку из Москвы





Сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда спасли туристку из Москвы. ЧП произошло на горе Зинки на высоте почти 2 тысячи метров. 8 сентября в 20 часов 1 минуту в центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Чегемском районе, близ населённого пункта Эльтюбю девушка 1987 года рождения поднялась на гору и заблудилась. По состоянию на 1 час 50 минут 9 сентября, поисково-спасательные работы в Чегемском районе были завершены. Как оказалось, во время похода женщина травмировала ногу. Спасатели спустили туристку с высоты на специальном приспособлении и пЕредали сотрудникам скорой помощи Чегемского района. Сейчас москвичка находится в Нальчике, в Республиканской клинической больнице. Её жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном МЧС.