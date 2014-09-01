В КБР сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины двух ДТП произошедших в республике





Сотрудники автоинспекции выясняют причины аварии, которая произошла сегодня утром на федеральной трассе «Кавказ». В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что ДТП случилось в Баксанском районе вблизи Дыгулыбгея. Столкнулись легковой автомобиль и трактор. Жертв нет, но водители получили телесные повреждения. А накануне днем в Нартане 17-летний нальчанин на «Волге» не справился с управлением и врезался в столб линий электропередачи. С травмами различной степени тяжести молодого человека доставили в Республиканскую клиническую больницу. По словам врачей, ему потребовалась операция.