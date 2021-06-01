В КБР сотрудники Госавтоинспекции проводят скрытый надзор за работой пассажирского транспорта





Высадка пассажиров не по правилам, остановка и стоянка на «зебре», манёвры в нарушение ПДД — такие факты выявляются на дорогах республики в результате скрытого надзора за работой пассажирского транспорта. Наблюдение ведут сотрудники Госавтоинспекции. При этом, как отмечают в ведомстве, нередко маршрутки останавливаются перед пешеходным переходом, ограничивая обзор другим водителям, что приводит к аварийным ситуациям. Так, на днях на проспекте Шогенцукова в Нальчике «Нива-Шевроле» зацепила 12-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по «зебре». Поле зрения водителю легкового автомобиля закрыла «Газель». По счастливому стечению обстоятельств ребенок не пострадал. В ходе скрытого надзора только за несколько часов работы выявлены и задокументированы семь административных материалов о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, нарушении правил перевозки пассажиров и неисправном техническом состоянии. Всего же с начала года зафиксировано 32 нарушения правил остановки и стоянки пассажирского транспорта. В Госавтоинспекции подчеркивают, что подобные проверки будут проводиться систематически.