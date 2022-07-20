home
Главная
>
Новости
>
В КБР сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля

В КБР сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля

20.07.2022 | 16:05
ДТП в Прохладном чуть не закончилось трагедией. Вовремя подоспевшие автоинспекторы помогли ее избежать. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Случилось все в понедельник около трех ночи на ул.Свободы. По предварительным данным, 22-летний житель села Ново-Полтавского превысил скорость, съехал с проезжей части и врезался в дерево на обочине. От удара машина загорелась. Выбраться самостоятельно молодой человек не смог. Вызволять водителя бросились патрульные полицейские Анзор Кертиев и Роман Пшуков, которым об аварии сообщили очевидцы. Едва они успели отойти от машины, как автомобиль весь воспламенился. Пострадавшего сразу же передали медикам. Сейчас врачи называют состояние водителя удовлетворительным. https://t.me/vestikbr  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных