В КБР сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля

ДТП в Прохладном чуть не закончилось трагедией. Вовремя подоспевшие автоинспекторы помогли ее избежать. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Случилось все в понедельник около трех ночи на ул.Свободы. По предварительным данным, 22-летний житель села Ново-Полтавского превысил скорость, съехал с проезжей части и врезался в дерево на обочине. От удара машина загорелась. Выбраться самостоятельно молодой человек не смог. Вызволять водителя бросились патрульные полицейские Анзор Кертиев и Роман Пшуков, которым об аварии сообщили очевидцы.
Едва они успели отойти от машины, как автомобиль весь воспламенился. Пострадавшего сразу же передали медикам. Сейчас врачи называют состояние водителя удовлетворительным.
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