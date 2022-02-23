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В КБР состоялось ежегодное восхождение на перевал Шау-Хуна, посвященное Дню защитника Отечества

В КБР состоялось ежегодное восхождение на перевал Шау-Хуна, посвященное Дню защитника Отечества

23.02.2022 | 10:15
  В восхождении принял участие 51 человек, среди которых были как опытные горовосходители, так и новички. Основными критериями отбора участников стали наличие начальной туристской подготовки и необходимого личного снаряжения, прохождение инструктажа по маршруту, особенностям передвижения в горно-лесистой местности. Для некоторых участников восхождение стало настоящим посвящением в горный туризм. В этом году на перевал группа поднялась со стороны урочища Чаты, по северному лесистому склону. Глубокий снег осложнял передвижение участников, однако хорошая погода преподнесла приятный сюрприз ярким солнцем и прозрачным воздухом, поэтому с перевала открылась фантастическая панорама всего Центрального Кавказа во главе с Эльбрусом и Казбеком. На перевале Шау-Хуна у обелиска защитникам Кавказа на высоте 2153 метра участники восхождения возложили цветы и почтили память защитников Родины минутой молчания. Рядом с постаментом была обнаружена записка, оставленная прошлой группой в августе 2021 года участниками проекта "Школа безопасности". Сегодняшние восходители тоже написали записку для следующей группы и оставили возле обелиска. После спуска с перевала участники восхождения посетили Мемориал жителям селения Хуштосырт, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого всем участникам в торжественной обстановке были вручены дипломы за восхождение от Министерства курортов и туризма КБР и памятные значки. Руководителем восхождения выступил спасатель международного класса, восходитель на высочайшие вершины мира Азнаур Аккаев. Организатором восхождения выступил горный клуб «К вершинам» при поддержке Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, Эльбрусского ВПСО МЧС России, Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, Министерства курортов и туризма КБР, Молодежного клуба РГО "Альтаир". Подводя итоги восхождения, Азнаур Аккаев отметил, что оно проходит уже седьмой год подряд, а все участники, несмотря на сложный рельеф и глубокий снег, показали хороший результат и стопроцентное выполнение программы.  
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