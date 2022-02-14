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В КБР состоится восхождение на перевал Шау-Хуна, посвященное Дню защитника Отечества

В КБР состоится восхождение на перевал Шау-Хуна, посвященное Дню защитника Отечества

14.02.2022 | 15:12
  В Кабардино-Балкарии 22 февраля состоится ежегодный поход-восхождение через перевал Шау-Хуна, посвященный Дню защитника Отечества. Руководителем восхождения выступит спасатель международного класса, восходитель на высочайшие вершины мира Азнаур Аккаев. В походе примут участие как опытные горовосходители, так и новички. Основным критерием отбора участников станут наличие начальной альпинистской подготовки и необходимого личного снаряжения, прохождение инструктажа по маршруту, особенностям передвижения в горно-лесистой местности. В этом году на перевал группа будет подниматься со стороны урочища Чаты, по северному лесистому склону. На перевале Шау-Хуна, у обелиска защитникам Кавказа, на высоте 2153 метра участники восхождения возложат цветы и почтут память защитников Родины минутой молчания. После спуска с перевала участники восхождения посетят Мемориал жителям селения Хуштосырт, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участникам будут вручены дипломы и сертификаты за восхождение от Министерства курортов и туризма КБР и Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР. Организатором похода выступит горный клуб «К вершинам» при поддержке Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, Эльбрусского ВПСО МЧС России, Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, Министерства курортов и туризма КБР, Молодежного клуба РГО «Альтаир».
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