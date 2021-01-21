В КБР составляют современные учебники по родным языкам

Первые варианты учебников для начальных классов по кабардинскому и балкарскому языкам авторы представили в прошлом году. Основную подготовку ведут здесь, в одной из лабораторий Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. Работа эта крайне необходимая, ведь во всех школах республики изучение родных языков и литератур является обязательным.

Если раньше учебники на родных языках рекомендовали к печати региональные власти, то теперь по закону «Об образовании» издания должны попасть в федеральный перечень. Это одобренный государством список, на основе которого субъекты страны имеют право пополнять школьные библиотеки за счет бюджета. Подобного опыта в Кабардино-Балкарии еще не было. Чтобы войти в перечень, нужна экспертиза на федеральном уровне, электронные версии учебников и методические пособия для учителей.

Чтобы учебные пособия соответствовали стандартам, местных авторов обучали специалисты из Москвы: в Центре непрерывного повышения профмастерства провели семинар сотрудники столичного госпединститута. Подготовленные учебники пройдут апробацию среди экспертов и в самих школах, а уже затем отправятся в печать.

При подготовке учебников нужно учесть целый спектр требований, начиная от содержания – а здесь и воспитательная составляющая, и национально-культурный компонент, и заканчивая весом книжек, чтобы школьникам было не в тягость их носить.

Вся линейка учебных материалов на двух языках должна быть готова к 23 году. Книги, попавшие в федеральный перечень, остаются актуальными пять лет. Ну а потом потребуется новое заключение экспертов.