В КБР соревнуются лучшие НКО

Сегодня в Кабардино-Балкарии стартует конкурс “Лучшая некоммерческая организация года”. Он проводится в рамках региональной программы поддержки социально ориентированных НКО.
Цель - выявление и поощрение наиболее квалифицированных организаций, имеющих высокие достижения в общественной деятельности и социальной сфере.
Окончание подачи заявок - 6 октября. Прием документов осуществляется ежедневно в Министерстве по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии. Сегодня общее количество НКО в республике - свыше 900. Порядка трехсот из них - социально-ориентированные.
Заявиться на участие можно по нескольким направлениям: соцподдержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка проектов в области науки и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межрегионального согласия.
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