В КБР снизилось количество дорожно-транспортных происшествий

Прогуливаться по Кабардинской, а также ездить по ней стало намного удобнее. В результате капитального ремонта на участке появилось новое покрытие. Создали разделительную полосу из живых растений и к тому же установили светодиодные светильники.
Нальчанам 2022-й запомнится тем, что в нормативное состояние в этот период привели пять основных магистралей столицы республики – Ленина, Шогенцукова Кулиева, Кабардинскую и Головко. В целом же по Кабардино-Балкарии по итогам прошлого года отремонтировали 170 километров трасс. Помимо этого, восстанавливали мосты, вдоль проезжей части монтировали ограждения и фонари.
В 22-м году количество ДТП, погибших и пострадавших в них снизилось по Кабардино-Балкарии в пределах от трех до шести процентов, если сравнивать с показателями 2021-го, рассказали в Госавтоинспекции. Способствуют этому не только повышение качества дорог, но и системная работа по профилактике правонарушений.
В наступившем году, по данным профильного министерства, в республике отремонтируют больше 110 километров трасс. На восстановительные работы направят почти четыре с половиной миллиарда рублей.
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