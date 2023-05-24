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В КБР снизилась летальность от инсульта в больницах

В КБР снизилась летальность от инсульта в больницах

24.05.2023 | 09:22
Связывают это с новыми методами лечения и запуском нового оборудования, которое купили по профильному национальному проекту. В региональном Сосудистом центре, первой горбольнице Нальчика и в центральной районной в Прохладном ввели в эксплуатацию компьютерный рентгеновский томограф, восемь аппаратов ИВЛ, стол для лечебной гимнастики… Показатель, которого достигли в Кабардино-Балкарии по снижению летальности от инсульта, - 16 целых 2 десятых процента. Он зафиксирован в федеральной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В среднем по России эта цифра – на две десятых процента больше. Пациентам с острыми нарушениями кровообращения в первые часы проводят тромболизис, то есть расщепляют тромбы с помощью лекарств. Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов, которым удалось достичь целевого уровня по этой процедуре. Плановый показатель даже превышен – на два с лишним процента. В республике проводят и хирургические вмешательства по удалению тромбов из сосудов головного мозга.   https://t.me/vestikbr
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