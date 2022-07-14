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В КБР снизилась безработица

В КБР снизилась безработица

14.07.2022 | 15:51
Безработица в Кабардино-Балкарии снизилась в два раза по сравнению с началом года. Об этом сообщили в правительстве республики. На сегодня в регионе зарегистрированы 9600 безработных. С января девять тысяч жителей прошли профориентацию, две с половиной тысячи были трудоустроены, полторы тысячи получили услугу по социальной адаптации на рынке труда. За этот же период провели больше 20 ярмарок вакансий. Пяти сотням жителей Кабардино-Балкарии помогли начать собственное дело. В рамках нацпроекта “Демография” определенные категории граждан могут бесплатно обучиться новой профессии. Такой возможностью воспользовались около 450 человек. Самые востребованные направления – педагогика и информационные технологии.   https://t.me/vestikbr
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