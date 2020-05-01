В КБР скончались еще два пациента с COVID-19

По данным Оперштаба на 29.05.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки умерли еще два человека: житель Чегемского района и женщина из Прохладненского. Оба пациента 1949 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 16.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 81 жителя КБР, общее количество заболевших увеличилось до 2673 человек.

Выздоровели 159 пациентов, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 983 человека.

На медицинский контроль за сутки взяты 57 пациентов, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей, сейчас составляет 2001 человек: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Число госпитализированных выросло до 766 человек, 48 пациентов находятся в реанимациях, на аппаратах ИВЛ — 29 человек.

На амбулаторном лечении – 495 взрослых и 67 детей.

346 человек, в том числе 247 детей, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в обсерваторах остаются 49 человек.

За сутки проведено 1 459 теста, общее число протестированных на 26 мая составляет 41 217 человек.