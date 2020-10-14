В КБР семьям с детьми от 3 до 7 лет выделят 1 млрд. 600 тысяч рублей

Кабардино-Балкария дополнительно получит более 1 млрд. 600 тысяч рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В целом в регионы страны направлено около 9 млрд. Распоряжение уже подписано премьер-министром России. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В нашей республике это 6 тысяч 853 рубля в месяц. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, через МФЦ или органы соцзащиты. За помощью в Кабардино-Балкарии уже обратились около 42 тысяч семей, общая сумма выплат за девять месяцев превысила 3 млрд. рублей. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента России с 1 января этого года и производятся с 1 июня.