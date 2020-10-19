В КБР семья отравилась угарным газом





В жилом доме в Прохладном погибла семья из четырёх человек. По предварительной версии от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Нальчик». ЧП произошло в ночь на 19 октября.

Информация в аварийно-диспетчерскую службу поступила в 3 часа 20 минут. Прибывшие на место происшествия специалисты выявили самовольно установленную газовую колонку с отводом продуктов сгорания в бытовое помещение. По предварительному заключению комиссии, отравление угарным газом произошло вследствие грубого нарушения правил эксплуатации оборудования. Проверку проводят следственные органы и прокуратура.