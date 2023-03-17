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В КБР Сельхозживотные дают приплод

В КБР Сельхозживотные дают приплод

17.03.2023 | 16:13
Этот ягненок появился на свет в одном из племенных хозяйств в Прохладненском районе. Здесь разводят овец уникальной породы. Она – одна из самых крупных, выведенных в России. Зиму скот пережил достаточно легко, кормов – вдоволь. Зооветеринарные осмотры проводят систематически. Сейчас в отаре сельхозпредприятия насчитывается чуть больше двух тысяч голов. Половина из них- овцематки. К этому дню животноводы уже получено около 500 ягнят. Но окот еще продолжается. Период, когда сельхозживотные дают приплод, особо ответственный: нужно обеспечить условия, чтобы потомство жило и развивалось. Маточное поголовье содержат в наиболее благоприятных условиях: в кошарах тепло и чисто, а кормление и водопой – строго по расписанию. Хорошим результатом считается, когда от каждой сотни взрослых особей получают до 110 малышей. Овцеводство – одно из традиционных направлений агробизнеса Кабардино-Балкарии. За последние четыре года на развитие отрасли из федерального и регионального бюджетов направили больше ста миллионов рублей. Два миллиона в 2022-м получило от государства прохладненское сельхозпредприятие.   https://t.me/vestikbr  
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