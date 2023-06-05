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В КБР сдают ЕГЭ по физике и истории

В КБР сдают ЕГЭ по физике и истории

05.06.2023 | 09:46
В Нальчике эти предметы будут сдавать в четырех пунктах. На историю даётся 3 с половиной часа, на выполнение задач по физике – на 25 минут больше. Минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, по физике – 36. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Апелляцию можно будет подать в течение двух рабочих дней со дня их опубликования. Напомним, в Кабардино-Балкарии из 400 человек, сдавших в прошлом году экзамен по физике, 19 стали высокобалльниками. По истории 80 и более баллов получили 84 выпускника. А у двоих ребят было по сто баллов.   https://t.me/vestikbr
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