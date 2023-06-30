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В КБР самая низкая стоимость квадратного метра жилья по стране

В КБР самая низкая стоимость квадратного метра жилья по стране

30.06.2023 | 15:35
Самое дешевое жилье – в Кабардино-Балкарии… по нормативу Минстроя. Федеральное ведомство выпустило документ, в котором сказано, как оцениваются квадратные метры в различных регионах России в третьем квартале. Такой показатель необходим, чтобы рассчитать социальные выплаты на покупку домов и квартир. Речь – о деньгах, которые направляют нуждающимся из федерального бюджета… В приказе Минстроя сказано, что для Кабардино-Балкарии следует брать за основу цифру 42647 рублей за   метр.  В перечне – она самая маленькая.  В целом же цена «квадрата» в Северо-Кавказском    округе превышает 60 тысяч. Ну а самое дорогое жилье –  в Санкт-Петербурге: 165 тысяч рублей за метр площади.
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