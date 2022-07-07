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В КБР с января по май сдали в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья

В КБР с января по май сдали в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья

07.07.2022 | 16:24
Это почти на 40 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, информируют региональные статистики. Примерно две трети граждане построили за счет собственных средств. Остальное – это многоквартирные дома. Аналитики отмечают, что увеличению показателей способствует успешная реализация национального проекта “Жилье и городская среда”, госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”, а также программ по льготной ипотеке. Отметим, что в этом году в Кабардино-Балкарии намерены сдать в эксплуатацию 530 тысяч квадратных метров, пригодных для проживания. https://t.me/vestikbr
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