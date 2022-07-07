В КБР с января по май сдали в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья

Это почти на 40 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, информируют региональные статистики.
Примерно две трети граждане построили за счет собственных средств. Остальное – это многоквартирные дома.
Аналитики отмечают, что увеличению показателей способствует успешная реализация национального проекта “Жилье и городская среда”, госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”, а также программ по льготной ипотеке.
Отметим, что в этом году в Кабардино-Балкарии намерены сдать в эксплуатацию 530 тысяч квадратных метров, пригодных для проживания.
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