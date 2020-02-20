В КБР с рабочим визитом прибыл Юрий Чайка

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой. В Доме правительства прошло совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Представитель президента отметил успехи Кабардино-Балкарии в туристической отрасли. Сегодня в этой сфере работают свыше 200 предприятий, большая часть – это места массового размещения отдыхающих. Позитивные тенденции – и в сельском хозяйстве. Продукции АПК в минувшем году произвели на сумму, превышающую 54 миллиарда рублей. Республика поставляет на российский рынок примерно пятую часть всех овощных консервов. Индекс промышленного производства в 2019-м вырос почти на 10 процентов.

В республике на сегодняшний день нет граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, успешно решается программа переселения из ветхого и аварийного жилья, по целому ряду стратегических направлений взят верный курс, необходимо наращивать его интенсивность, отметил полпред президента.

Повысить качество жизни граждан, поднять уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарии и бюджетных расходов на душу населения – вот задачи, на решение которых направлены основные усилия, подчеркнул в своем выступлении Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Юрий Чайка добавил, что создание в округе благоприятного инвестиционного климата, модернизация систем топливно-энергетического комплекса, введение высокотехнологичных систем контроля за финансированием национальных проектов и другие вопросы находят серьезную поддержку у федеральных министров. Сразу после совещания полпред президента вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. Награды переданы участнику освобождения Польши Николаю Караганову и участнику освобождения Крыма Исуфу Кубалову. Юбилейная медаль также была вручена участнице Сталинградской битвы Нине Герасименко.

В этот же день Юрий Чайка провел в Нальчике личный прием граждан, на котором обсуждали темы развития здравоохранения, ЖКХ, социальной сферы. Все поднятые вопросы взяты на контроль.