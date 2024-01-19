В КБР с рабочим визитом побывал Максим Решетников

Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии и отдельно – сферы туризма… Эти вопросы сегодня детально обсудили Глава республики Казбек Коков и министр экономического развития России Максим Решетников, который посетил КБР с рабочим визитом. О развитии курорта «Эльбрус» говорили сегодня и на совещании с представителями компании «Кавказ.РФ».
Основная тема двусторонней встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и министра экономического развития России Максима Решетникова – развитие туризма. Даже диалог решили провести в Приэльбрусье. Турпоток в республику в 2023-м превысил полтора миллиона человек. Доходы в бюджет от отрасли – около 13 млрд рублей...
В Кабардино-Балкарии реализуют сразу несколько прорывных проектов. Это уже действующий тепличный комплекс в Чегеме, возрождение Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, создание нового микрорайона «Восточный» в Нальчике, строительство Баксанского группового водовода.
Детально о развитии туризма говорили на совещании, посвященном курорту «Эльбрус». Он является одним из самых крупных и популярных в стране. Поток туристов в прошлом году увеличился практически на треть и составил 730 тысяч человек. А значит первоочередная задача – расширить номерной фонд.
Чтобы гости своими глазами могли увидеть, как всего лишь за год изменилась инфраструктура курорта, организовали экскурсию. Осмотрели новые трассы (их длина увеличилась с 17 до 23 км), строящиеся канатные дороги, ярмарочную площадь, многоуровневую парковку…
В прошлом году здесь проложили 30 км экологических троп. В этом планируют создать альпинистский городок. В компании «Кавказ.РФ» уже говорят о новой странице в развитии курорта.
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