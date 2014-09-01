В КБР с рабочим визитом находится сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»


Сегодня в Кабардино-Балкарии находится сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Геннадий Семигин. В республике он уже участвовал в нескольких встречах. В Избиркоме беседу провели Геннадий Семигин, руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков и председатель Избирательной комиссии Вячеслав Гешев. Основной темой стала подготовка к выборам депутатов Госдумы. По словам гостя, после голосования 19-го сентября объединенная партия рассчитывает занять как минимум второе место. Семигин заявил о готовности участвовать в социально-экономическом развитии республики и всего Северного Кавказа. И сегодня же сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» пообщался с преподавателями Аграрного университета. А в эти минуты начинается встреча с однопартийцами из Кабардино-Балкарии.

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