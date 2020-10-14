В КБР с рабочей поездкой лидер общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов

Он уже побывал в одном из крупнейших садоводческих хозяйств региона «Сады Эльбруса». Бизнесмена сопровождали члены республиканского правительства. Титову рассказали о прогрессивных методах выращивания суперинтенсивных садов, а также о важности применения капельного орошения. Это позволяет защитить урожай от неблагоприятных погодных условий. Речь также шла о мерах господдержки, которыми могут воспользоваться представители среднего и малого предпринимательства. В Кабардино-Балкарии региональное отделение «Деловой России» работает с 2006 года. Его основная задача – повышение инвестиционной привлекательности республики и содействие в реализации различных бизнес-проектов.