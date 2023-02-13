В КБР с опережением завершат программу модернизации первичного звена здравоохранения

Программу модернизации первичного звена здравоохранения завершить с опережением… Такое поручение Глава КБР Казбек Коков сегодня дал правительству на встрече с премьером Алием Мусуковым и министром здравоохранения Рустамом Калибатовым.
Программа профильного нацпроекта рассчитана до 2026-го. Закончить ее намерены гораздо раньше. Всего по программе модернизации предстоит построить 15 объектов, в том числе 9 амбулаторий и один фельдшерско-акушерский пункт.
В прошлом году в нормативное состояние привели 8 районных поликлинических подразделений, построили поликлинику в Дыгулыбгее и амбулаторию в Аушигере. Еще одну – в Кубе – должны сдать в эксплуатацию в этом году, а также участковую больницу в поселке Эльбрус. Особое внимание – лечебным учреждениям для детей.
В прошлом году реконструировали первую детскую поликлинику на Головко в Нальчике. В этом – на финише – капитальный ремонт Республиканского детского клинического многопрофильного центра. Впереди аналогичные работы в медучреждениях на Шогенова и Королева.
На встрече также обсудили, как снизить дефицит медицинских специалистов на селе. В прошлом году по программе “Земский доктор” трудоустроили 29 врачей. Сейчас прорабатывают и другие варианты.
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