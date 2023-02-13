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В КБР с опережением завершат программу модернизации первичного звена здравоохранения

В КБР с опережением завершат программу модернизации первичного звена здравоохранения

13.02.2023 | 22:55
Программу модернизации первичного звена здравоохранения завершить с опережением… Такое поручение Глава КБР Казбек Коков сегодня дал правительству на встрече с премьером Алием Мусуковым и министром здравоохранения Рустамом Калибатовым. Программа профильного нацпроекта рассчитана до 2026-го. Закончить ее намерены гораздо раньше. Всего по программе модернизации предстоит построить 15 объектов, в том числе 9 амбулаторий и один фельдшерско-акушерский пункт. В прошлом году в нормативное состояние привели 8 районных поликлинических подразделений, построили поликлинику в Дыгулыбгее и амбулаторию в Аушигере. Еще одну – в Кубе – должны сдать в эксплуатацию в этом году, а также участковую больницу в поселке Эльбрус. Особое внимание – лечебным учреждениям для детей. В прошлом году реконструировали первую детскую поликлинику на Головко в Нальчике. В этом – на финише – капитальный ремонт Республиканского детского клинического многопрофильного центра. Впереди аналогичные работы в медучреждениях на Шогенова и Королева. На встрече также обсудили, как снизить дефицит медицинских специалистов на селе. В прошлом году по программе “Земский доктор” трудоустроили 29 врачей. Сейчас прорабатывают и другие варианты.   https://t.me/vestikbr
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