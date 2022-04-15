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В КБР с начала текущего года приобретено 33 единицы сельскохозяйственной техники

В КБР с начала текущего года приобретено 33 единицы сельскохозяйственной техники

15.04.2022 | 11:34
В Кабардино-Балкарии с начала текущего года приобретен 31 новый трактор, один кормоуборочный комбайн и одна косилка, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Из приобретенных тракторов насчитывается 25 единиц «Беларусов». Тракторов, произведенных Петербургским тракторным заводом, сельхозтоваропроизводителями Кабардино-Балкарии приобретено 3 штуки. Кормоуборочный комбайн также собран российским производителем – «Брянсксельмашем». «Одним из доступных инструментов обновления парка сельхозтехники является возможность приобретать технику в лизинг. С начала текущего года через лизинг в КБР приобретено 19 единиц сельхозтехники. Наличие необходимого количества высокопроизводительной техники и оборудования позволяет проводить весь комплекс сезонных полевых работ в Кабардино-Балкарии в оптимальные агротехнические сроки и на качественном уровне», - сказал министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.
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