В КБР с начала года заключено больше 430 соцконтрактов

Поддержка со стороны государства… Больше 430-ти социальных контрактов заключили с жителями Кабардино-Балкарии с начала этого года, сообщили в правительстве республики.
Напомним, социальный контракт - это вид помощи гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. В отличие от пособий его задача - помочь людям преодолеть трудности и выйти на стабильный заработок.
Контракт предполагает содействие в поиске работы, ведении личного подсобного хозяйства и создании собственного дела. Приоритет отдается многодетным семьям. Единовременная выплата при этом может достигать 250 тысяч рублей.
В Кабардино-Балкарии с начала года по данной программе нуждающимся выплатили 42 миллиона рублей.
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