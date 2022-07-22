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В КБР с начала года заключено больше 430 соцконтрактов

В КБР с начала года заключено больше 430 соцконтрактов

22.07.2022 | 15:47
Поддержка со стороны государства… Больше 430-ти социальных контрактов заключили с жителями Кабардино-Балкарии с начала этого года, сообщили в правительстве республики. Напомним, социальный контракт - это вид помощи гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. В отличие от пособий его задача - помочь людям преодолеть трудности и выйти на стабильный заработок. Контракт предполагает содействие в поиске работы, ведении личного подсобного хозяйства и создании собственного дела. Приоритет отдается многодетным семьям. Единовременная выплата при этом может достигать 250 тысяч рублей. В Кабардино-Балкарии с начала года по данной программе нуждающимся выплатили 42 миллиона рублей. https://t.me/vestikbr
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