В КБР с начала года выдано свыше 1 000 сертификатов на маткапитал

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Кабардино-Балкарии оформило более тысячи сертификатов на материнский капитал, - об этом сообщают в профильном ведомстве.
С 1 февраля сумма выплаты проиндексирована и составляет – на первого ребенка - 728 тыс. рублей, на второго (при условии, что сертификат на первого не оформлялся) — 963 тысячи. Если семья уже получила капитал на первого ребёнка, при рождении второго ей полагается доплата в размере 234 тысяч рублей.
С 2020 года Отделение Социального Фонда предоставляет семьям государственную поддержку без личного обращения. После регистрации рождения ребенка данные из органов ЗАГС автоматически поступают в Отделение. В течение пяти рабочих дней электронный сертификат на материнский капитал направляется в личный кабинет владельца на портале Госуслуг. Семья может подать заявление о распоряжении средствами сразу после получения электронного сертификата.
Например, направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, дошкольное образование, ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью либо получить единовременную выплату остатка средств. Правила программы разрешают выбрать одно направление либо распределить средства по нескольким. Использовать капитал можно сразу после рождения ребёнка, давшего право на сертификат.
В Кабардино-Балкарии наиболее востребованным направлением традиционно является улучшение жилищных условий. В 2026 году на эти цели семьи направили свыше десяти миллионов рублей. За первые пять месяцев года более 800 семей республики полностью или частично погасили ипотечные кредиты с помощью материнского капитала. Ещё 53 семьи использовали средства на строительство индивидуального жилья или компенсацию уже построенного дома.
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