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В КБР с начала года построили более двух тысяч квартир

В КБР с начала года построили более двух тысяч квартир

01.08.2022 | 18:25
С января в Кабардино-Балкарии построили больше двух тысяч квартир. Рост – по сравнению с таким же периодом прошлого года – на четверть, сообщили в Северо-Кавказстате. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатация в первом полугодии, - больше 200 тысяч квадратных метров. Из них 40 процентов – в селах. Дома строили как предприятия, так и частные лица. На долю последних приходится три четверти всего объема. Показатели в этой сфере увеличиваются не только в Кабардино-Балкарии, но и в целом по Северному Кавказу. С января в округе появилось еще три миллиона квадратных метров жилья, что суммарно в полтора раза больше, чем в 2021-м за шесть первых месяцев, констатируют статистики.   https://t.me/vestikbr
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