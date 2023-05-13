В КБР родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительный отпуск

С сентября этого года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года. Постановление об этом издали в федеральном кабинете министров.
Чтобы воспользоваться накопленными выходными, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров. Сейчас одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью в России предоставляют четыре дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно.
Их можно взять подряд либо частями. При этом свободное от работы время, не использованное в одном месяце, нельзя перенести на следующий... Новый порядок позволит родителям выбрать: использовать такие дни по стандартной схеме или суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.
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