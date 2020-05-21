В КБР рядом с госпиталем нашли тело больного COVID-19

В Кабардино-Балкарии погиб пациент госпиталя особо опасных инфекций, работающего на базе РКБ № 1 г.Нальчика. Пожилой мужчина выпал из окна четвертого этажа, его тело нашли рядом с госпиталем погиб пациент, сообщается в аккаунтах Минздрава КБР и республиканского Оперштаба в Instagram.

«Мужчина, 1945 года рождения, получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шел на поправку. Врачи планировали выписать мужчину уже в понедельник. Изучением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

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— В КБР сегодня вспоминают жертв Кавказской войны.

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Радио КБР 13.00 kab – 2020.05.21

— Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 156 ирокъу.

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Радио КБР 13.00 bal – 2020.05.21

— Казбек Коков кавказ урушда жоюлгъан адыглыланы эсгериу кюн бла байламлы чакъырыу этгенди.

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