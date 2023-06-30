В КБР ремонтируют участок, ведущий к Чегемским водопадам

Речь идет об укреплении дороги, ведущей к Чегемским водопадам. Трасса проложена по ущелью, поэтому действовать приходится в непростых условиях горной местности.
Какие-то работы откладывают на более позднее – вечернее время – когда поток туристов уменьшается. А желающих полюбоваться красотами Чегемского ущелья становится все больше. Отдыхающие едут как на своем транспорте, так и на экскурсионных автобусах.
А сами туристы поражены природой – многие в Кабардино-Балкарии впервые. Но комфорт в поездке все же ценят…
Строительно-монтажные работы на этом участке трассы
«Второй Чегем – Булунгу» стартовали в начале года. Позже из-за дождей часть дороги размыло. Потому в некоторых местах подрядчики укрепляют основание и создают подпорные конструкции на сваях.
По всему участку заменят трубы для отведения воды, а также установят все элементы, которые необходимы, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. А здесь, прямо перед Чегемскими водопадами, укрепляют основание смотровой площадки и расширяют ее саму.
Завершить реконструкцию трассы планируют уже в следующем году. Между тем, Чегемские водопады продолжают восхищать жителей и гостей республики прямо сейчас. У четы Лебедевых из Татарстана с этими водопадами связаны судьбоносные события…
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