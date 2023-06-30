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В КБР ремонтируют участок, ведущий к Чегемским водопадам

В КБР ремонтируют участок, ведущий к Чегемским водопадам

30.06.2023 | 15:34
Речь идет об укреплении дороги, ведущей к Чегемским водопадам. Трасса проложена по   ущелью, поэтому действовать   приходится в непростых условиях горной местности. Какие-то   работы откладывают на более позднее – вечернее время – когда поток туристов уменьшается.  А желающих полюбоваться красотами Чегемского ущелья   становится все больше. Отдыхающие едут как на своем транспорте, так и на экскурсионных автобусах. А сами туристы   поражены природой – многие в Кабардино-Балкарии впервые. Но комфорт в поездке все же ценят… Строительно-монтажные работы на этом участке трассы «Второй Чегем – Булунгу» стартовали в начале года. Позже из-за дождей часть дороги размыло. Потому в некоторых местах подрядчики укрепляют основание   и создают подпорные конструкции на сваях. По всему участку заменят трубы для отведения воды, а также установят все элементы, которые необходимы, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. А здесь, прямо перед Чегемскими водопадами, укрепляют основание смотровой площадки и расширяют ее саму. Завершить реконструкцию трассы планируют уже в следующем году. Между тем, Чегемские водопады продолжают    восхищать жителей и гостей республики прямо сейчас. У четы Лебедевых из Татарстана   с этими водопадами связаны   судьбоносные события… https://t.me/vestikbr  
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