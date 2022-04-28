В КБР ремонтируют трассу регионального значения «Второй Чегем-Булунгу»

Трасса по направлению к Чегемским водопадам горная, узкая, местами две машины не всегда могут разойтись, не говоря уже об автобусах. Ширина полотна по проекту – десять метров, из них семь – проезжая часть, по полтора предусмотрели для обочин. Чтобы их освободить, нужно вывезти достаточно много породы. Дальше специалисты займутся самой дорогой. Покрытие станут наносить в два слоя – выравнивающий и верхний. Работы выполнят по улицам Кулиева в Нижнем Чегеме и Балкарской в Хушто-Сырте. Общая протяженность участков дороги - семь километров. Здесь же устанавливают опоры линий электропередачи, чтобы в местах массового отдыха было светло. Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале этого года.