Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР ремонтируют полсотни образовательных учреждений

В КБР ремонтируют полсотни образовательных учреждений

15.05.2026 | 13:46
В Кабардино-Балкарии капитально ремонтируют 49 учебных заведений. На очереди еще пять. Контракты по ним должны подписать до 1 июня. В этом году на реализацию программы капитального ремонта образовательных организаций выделили около четырех миллиардов рублей. На период восстановительных работ определили временные места для учебы, организовали подвоз и питание учащихся. В ряде школ временно ввели вторую смену. За качеством работ в режиме постоянного времени следит Штаб родительского контроля. В ведомстве также отметили, что по итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии отремонтировали девятнадцать зданий. Это школы, детские сады и общежития.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных