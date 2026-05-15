В КБР ремонтируют полсотни образовательных учреждений

В Кабардино-Балкарии капитально ремонтируют 49 учебных заведений. На очереди еще пять. Контракты по ним должны подписать до 1 июня. В этом году на реализацию программы капитального ремонта образовательных организаций выделили около четырех миллиардов рублей. На период восстановительных работ определили временные места для учебы, организовали подвоз и питание учащихся. В ряде школ временно ввели вторую смену. За качеством работ в режиме постоянного времени следит Штаб родительского контроля. В ведомстве также отметили, что по итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии отремонтировали девятнадцать зданий. Это школы, детские сады и общежития.