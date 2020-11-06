В КБР ремонтируют ГЭС

Кабардино-Балкарский филиал компании «РусГидро» проводит плановые мероприятия, повышающие надежность и эксплуатационные характеристики гидроэлектростанций. Капитальный ремонт проходит и на ГЭС-3 в с.Псыхурей. Гидроэлектростанция расположена на канале «Баксан-Малка». Строить ее начали в 95-м, а первый гидроагрегат был пущен в 2000-м. С тех пор с определенной периодичностью здесь проводят профилактические работы и при необходимости – капитальный ремонт.

«Из-за абразива и гравитации износ проточной части очень большой, и каждые пять лет мы ремонтируем гидроагрегат для работы без потери мощности», — рассказывает Беслан Виндижев, инженер производственно-технической службы Кабардино-Балкарского филиала компании «РусГидро.

В ходе капитального ремонта специалисты выполняют типовой объем работ. Проверяют и меняют детали узлов, которые испытывают механическую нагрузку, а также обновляют электрооборудование.

Энергетики отмечают, что в течение 20 лет с момента запуска станция в Псыхурее действует без аварий, больших замечаний и дефектов. За это время ГЭС выработала 250 миллионов киловатт-часов электроэнергии. На территории есть так называемое «замороженное» строительство, которое в свое время приостановили из-за ограниченной пропускной способности канала «Баксан-Малка». По словам работников, в будущем планируют стройку возобновить, а также реконструировать саму станцию, чтобы увеличить ее мощность.

Все ремонтные работы на ГЭС ведут с соблюдением правил защиты от коронавируса. Завершить их намерены к концу ноября.